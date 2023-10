CIVITAVECCHIA – Sabato 8 ottobre, alla presenza di un pubblico interessato e caloroso che ha fatto registrare il tutto esaurito presso il teatro della Fondazione CARICIV a Civitavecchia, dove, all'interno dell'I.T.F.F., si è tenuta la settima edizione del Videofestival del Mare, condotta come sempre dalla bravissima presentatrice *Floriana Gigli*, impeccabile e professionale: la serata è stata introdotta dai saluti dell'organizzatore e presidente del Festival, Fausto Demartis, del Sindaco Avv.Ernesto Tedesco, del Presidente I.T.F.F. Piero Pacchiarotti.

Il Festival che nasce come un prodotto popolare, come occasione offerta ad *autori e registi, locali e non, per *far conoscere i propri progetti, le canzoni inedite e i propri videoclip originali. Dodici i videoclip in gara, che hanno toccato tematiche delicate quali l'inclusione, il lavoro nero, le vite spezzate dalla mafia ed anche le situazioni personali dolorose, video che sono stati apprezzati con applausi dal pubblico in sala: la qualificata giuria, presieduta dal Direttore Artistico Anthony Caruana ( composta da registi, attori, professionisti e giornalisti: Raffaele Cappelli, Karlo Muja, Fabrizio Poletti, Martina Tosoni, Silvia Tamagnini , Gino Saladini ed Elisa Tassi), ha premiato come migliore regista Angelo Esposito, che ha presentato il videoclip “MARY PIANGI”, cantato da Gega, al secolo Gennaro Gallo ( anche autore ). Migliore cantante è stata nominata Loredana De Falco (già vincitrice della seconda edizione del Videofestival del Mare). Loredana ha cantato "ORIGAMI", un brano di Mattia Zollo.

Il video di Esposito è stato particolarmente apprezzato dalla giuria per l’alta qualità delle riprese, l’aderenza alla canzone, la scelta narrativa e per il lavoro di post produzione efficace e coerente. Da sottolineare, inoltre, la decisione del regista di qualificare e trattare con intelligenza le bellezze del territorio, riconsegnando al pubblico una città affascinante e accogliente.

Nel corso della serata, l'attrice Elisa Tassi ha letto un bellissimo componimento, ispirato all'ultimo lavoro dello scrittore Anthony Caruana. La città è stata protagonista anche di altri lavori, che hanno voluto rivalutare ed esaltato il nostro bellissimo mare, una ricchezza per la

nostra città.

Il Movimento per la Vita ha anche voluto conferire dei riconoscimenti a persone che si sono distinte nell'ambito dell'accoglienza e della solidarietà, mettendo il loro operato al servizio dell'uomo, sia esso giovane e pieno di vita, che malato e bisognoso di cure. Il primo riconoscimento è andato al Dott. Mario Rosario D'andrea, oncologo, direttore dell'Hospice “Carlo Chenis”: a ritirare il riconoscimento la sua collaboratrice dottoressa Serena Mosti con la sua equipe, tutte professioniste impegnate nell'accompagnamento della persona e della famiglia nel percorso di fine vita. Questo servizio si si collega in qualche maniera all'operato offerto volontariamente dalla nostra associazione, la cui attenzione è però rivolta all'inizio della vita umana, e vuole accompagnare ogni madre in difficoltà per la gravidanza ad accogliere il proprio bambino.

Il secondo riconoscimento per il servizio di volontariato è andato al sig. Umberto Bramucci, colonna portante del Dopolavoro Ferroviario, che ha dedicato buona parte dello sua vita allo sport e alla crescita educativa dei giovani della nostra città. Tante generazioni di ragazzi, oggi uomini, hanno avuto per maestro di vita e ideali Umberto Bramucci, per oltre 50 anni. Umberto ha ritirato un riconoscimento anche per Gianni Marcoaldi, anche lui da tanti anni impegnato nel mondo dello sport, prima come calciatore, poi come dirigente, si è distinto per disponibilità, correttezza e professionalità nei confronti di quanti si avvicinano al calcio. *Vogliamo infine ricordare */*l*/'opera del Movimento per la vita , che aiuta le giovani mamme in difficoltà per la gravidanza, ed opera da oltre 40 anni in città, con sede in Via San Francesco di Paola : centinaia di famiglie seguite e sostenute con mezzi materiali e aiuti di professionisti, circa 200 bambini, negli ultimi anni, sono nati grazie ad un servizio di ascolto, di assistenza e di aiuto concreto offerto alle madri in difficoltà per la gravidanza. Il Movimento per la Vita di Civitavecchia invita al dialogo tutte le ragazze, le donne, le famiglie in difficoltà per una gravidanza inaspettata, difficile da accogliere, con un servizio svolto nella nostra sede di via S. Francesco di Paola n. 1, Civitavecchia, il martedì

ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

©RIPRODUZIONE RISERVATA