VITORCHIANO - E’ stata inaugurata giovedì, in sala consiliare, la mostra di bozzetti scultorei per il Simposio “Viaggio nella Scultura”, realizzati dagli allievi della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma guidati dalla scultrice e professoressa Oriana Impei.

La mostra è visitabile da ieri presso la Locanda Sant’Agnese nel borgo di Vitorchiano. Sarà inoltre possibile valutare i bozzetti scultorei anche mettendo un like all'opera preferita sul profilo instagram di Visit_Vitorchiano, i più apprezzati verranno valutati da una commissione di esperti e realizzati durante il Simposio di scultura dagli allievi dell’Accademia direttamente da blocchi di peperino. Sarà quindi possibile osservare dal vivo le creazioni prendere forma e al termine dei lavori, le opere saranno installate lungo il percorso panoramico-naturalistico di Vitorchiano andando ad arricchire e valorizzare ulteriormente il Borgo e il suo paesaggio. La stessa Impei nel '90 partecipò al I° Simposio di Scultura su Peperino, realizzando un’opera installata attualmente nella Valle delle Sculture ai piedi del Borgo di Vitorchiano. Un rapporto con la scultura che il paesino ha sempre rispettato, proprio nel ’90 fu realizzato dalla famiglia Atan, originaria di Rapa Nui, per la trasmissione RAI “Alla ricerca dell’Arca” a cura di Mino d’Amato, l’unico Moai fuori dall’isola di Pasqua, inoltre il legame con Roma è rappresentato dalla celebre statua dello “spinario” capitolino, per i vitorchianesi “Marzio, il fedele e simbolo di Vitorchiano” di cui Luigi Fondi ha realizzato una scultura in peperino che oggi accoglie i visitatori. In questo rapporto tra identità e innovazione l’iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Roma e del Comune di Vitorchiano ha lo scopo di valorizzare la pietra vulcanica locale: il peperino, riproponendo un Simposio Internazionale di Scultura su Peperino che si svolgerà dal 10 al 16 luglio nel Borgo sospeso. L’evento estivo prevederà oltre alla mostra, anche un Workshop accademico e un convegno con la partecipazione di due testimonial d’eccellenza: Yoshin Ogata, artista giapponese, e Giancarlo Lepore, scultore e già docente di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, per l’occasione alcune opere dei due artisti e della scultrice Oriana Impei saranno esposte nella torre comunale.