VETRALLA – OperaExtravaganza Aps è entusiasta di annunciare il prossimo spettacolo: “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni, un unico atto su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, con una nuova angolatura interessante della regia di Valerio Pagano e giovani musicisti in ‘Artists in Residence’. Questo capolavoro musicale, che cattura la passione e l’intensità dell’umanità attraverso la sua musica e il dramma avvincente, verrà presentato presso il suggestivo teatro del Giardino segreto di OperaExtravaganza il 26 agosto a Vetralla. Uno dei motivi principali che conferiscono forza emotiva a “Cavalleria Rusticana” è il suo soggetto drammatico, la sua passione ardente e l’ambientazione popolare che richiama alla vita le emozioni più profonde dei personaggi. Il teatro del Giardino segreto di OperaExtravaganza offre uno spazio ideale per l’azione scenica, sfruttando tutte le possibilità logistiche per creare un’esperienza coinvolgente per il pubblico abituale, nuovo e curioso. OperaExtravaganza Aps accoglie calorosamente tutti coloro che desiderano scoprire o riscoprire il fascino senza tempo di “Cavalleria Rusticana” in un contesto innovativo e appassionante.

