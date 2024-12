ALLUMIERE - Cresce l'attesa ad Allumiere per la prossima performance della eccezionale Compagnia Teatro Allumiere. Anche quest'anno, come ormai da tradizione, la compagnia teatrale collinare si presenta sul palco per partecipare alla Festa di S. Antonio Abate. In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate la Compagnia Teatrale di Allumiere attende tutti venerdì 19 gennaio alle ore 21.15 nel salone dell'oratorio con l'imperdibile spettacolo: "Un'ora in vostra compagnia" di Achille Sgamma.

"L'intento - spiega il regista e attore, Achille Sgamma - è di passare un'ora di spensieratezza e di allegria, visti i momenti drammatici nel mondo. Sarà un serata all'insegna del divertimento". A salire sul palco saranno: Manuela Antonacci, Rita Baiocco, Alessandra Catenacci, Remo Cirilli, la new entry Sandro Cirilli, Alessandra Ercolani, Fabiola Faggiani, Vittorio Trovarelli. Tutto il cast è sotto la direzione di Achille Sgamma; luci ed effetti di Massimo Leoni. "Ringraziamo l'amministrazione comunale; in particolare ringraziamo a don Roberto, parroco di Allumiere, che ci ospita come sempre all'oratorio di Allumiere.

