GRAFFIGNANO - L’amministrazione comunale presenta la mostra dedicata ai 100 anni dell’aeronautica militare italiana che si terrà dal 15 al 19 novembre al castello Baglioni.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì alle 16,30 con un convegno tenuto dallo storico e ricercatore aeronautico Michele Mari, alla presenza del sindaco di Graffignano Piero Rossi, dell’associazione aviatori d’Italia sezione di Viterbo e di altre autorità locali. Verranno illustrati i ritrovamenti di resti di aerei alleati abbattuti nel circondario di Graffignano e nell’area della Valle del Tevere nel corso del 1944. Saranno esposti modellini a tema aeronautico gentilmente messi a disposizione da un privato collezionista, Masci Cristian, che tratteranno prettamente le vicende vissute dai nostri valorosi aviatori nel teatro del Mediterraneo, con tavoli in cui saranno rappresentati episodi della guerra aeronavale nel Mediterraneo, della campagna d’Africa e del conclusivo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943. Sarà poi esposta una panoramica, con modelli in scala 1/72 e 1/48, in metallo di note marche del settore collezionistico, sugli aerei usati nel viterbese dai diversi belligeranti dal 1941 al 1944. La mostra sarà visitabile dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18, nel pomeriggio fino alle 20, ci sarà un’area ludica a tema per grandi e piccoli organizzata dall’associazione “La Tana degli Orchi” di Viterbo.