FABRICA DI ROMA – Venerdì 8 dicembre, ad accendere di gioia e di calore la festa dell’Immacolata di Fabrica di Roma, ci hanno pensato le tante persone che hanno organizzato questa giornata in collaborazione con l’amministrazione comunale. «Vanno ringraziati tutti - sottolinea l’amministrazione comunale - associazioni, volontari e volontarie che mettendo a disposizione le loro competenze, il loro entusiasmo e il loro impegno, hanno animato la festa dell’8 dicembre colorandola con una bellezza ed un calore di rara intensità. Al grande albero della piazza Duomo che, come tradizione, ha portato luce e allegria ai tanti bambini che hanno affollato lo spazio antistante la chiesa del Duomo, si sono aggiunte quest’anno le novità della “Natività luminosa”, un presepe stilizzato e lucente realizzato a mano posto a decorazione della grande parete del Castello della Rocca e l’“Albero all’Uncinetto”, una vera e propria opera di passione, pazienza e creatività, frutto di un lungo sapiente lavoro durato quasi un anno».

Tanto, infatti, è stato il tempo impiegato da un nutrito gruppo di volontarie, per ideare, progettare e realizzare a mano, con un preciso ed artistico lavoro ad uncinetto, ben 1.300 “tessere” di lana che, cucite l’un l’altra una ad una, si sono trasformate in una grande ed avvolgente copertura del cono natalizio. «Il particolare albero di Natale – che ha suscitato grande ammirazione ed apprezzamento da parte della comunità fabrichese e non solo – trasmetterà calore non solo alla vista: alla fine delle festività - conclude l’amministrazione comunale -, la colorata coltre d’uncinetto sarà smontata per essere trasformata in calde copertine da donare in beneficienza a chi più ne avrà bisogno».

