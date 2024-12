SAN LORENZO NUOVO è pronto a proseguire i festeggiamenti per il 250° anniversario della sua fondazione con un programma natalizio ricco di iniziative dedicate a grandi e piccini. Le festività natalizie rappresentano un’occasione speciale per chiudere un anno di celebrazioni e guardare con entusiasmo al futuro. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 8 dicembre, quando l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Europa illuminerà il cuore del paese accompagnata da cioccolata calda e vin brule e sulle note della street band “Una Tantum Marching Band”. Per l’intero mese di dicembre, la pro loco di San Lorenzo Nuovo guiderà cittadini e visitatori in un percorso di festa che toccherà l’apice il 31 dicembre con “Il Gran Capodanno Sanlorenzano”. Questo cenone di fine anno, organizzato con cura dalla Pro Loco, promette una serata indimenticabile per salutare il 2024. Fino all’Epifania, numerose altre iniziative animeranno il paese, tra cui la lotteria della Befana, un’occasione per divertirsi e magari vincere uno dei premi messi in palio. Tra gli eventi più attesi, il 24 dicembre in piazza Europa, aprirà la Casa di Babbo Natale, pronta a regalare un momento di magia a tutti i bambini; il 27 dicembre: uno spettacolo di magia affascinerà grandi e piccini, trasformando una serata in un’esperienza da sogno; il 5 gennaio: in occasione dell’arrivo della Befana, sarà allestita un’area giochi presso il palazzetto per i più piccoli. Per il programma completo delle iniziative, è possibile consultare le pagine social ufficiali della Pro loco di San Lorenzo Nuovo. «Non mancate: queste festività promettono di essere un momento speciale per tutta la comunità e un’occasione unica per celebrare insieme il 250° anniversario di questo splendido paese. Vi aspettiamo numerosi», anticipano dalla Pro loco.

