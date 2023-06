TUSCANIA – Da domani a domenica si terrà la settima edizione di “Entropia”, un festival di musica, arte, cultura e sapori. Questa manifestazione caratterizza da diversi anni l’estate di Tuscania ed è stata creata da un gruppo di amici per ricordare Daniele Nardi.

“Dal disordine all’arte” è il sottotitolo concettuale, teorico che rappresenta perfettamente l’intento di queste giornate perché la mission dell’associazione è quella di consentire ad ognuno di esprimersi, dal “disordine” delle proprie creazioni intime, fino appunto “all’arte”.

«Entropia rappresenta da dieci anni l’inizio dell’estate tuscanese – commenta Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania- io e tutta l’amministrazione siamo estremamente felici di sostenere e patrocinare questa manifestazione in memoria di Daniele». Si inizia giovedì 22 con “Waiting for Entropia” al Teatro Pocci con lo spettacolo teatrale “Rumors” della compagnia “I Naviganti- odv” diretto da Alessandra Cappuccini. Venerdì, dalle 21, in Piazza Basile si esibiranno “Il Grupino” e “I Be Animal”, una tribute band dei Pearl Jam. Sabato, sempre in piazza Basile alla stessa ora, sarà la volta di “Andrea Araceli Trio”, un gruppo Jazz e dei “Night Train”, una cover band dei Guns N’ Roses.

Durante la giornata conclusiva, domenica 25, alle 19 a Santa Croce, nei pressi della Biblioteca Comunale, la cerimonia del Premio Letterario Daniele Nardi. A seguire si concluderanno i concerti con “Fiato Sprecato” e “Blue Job & Trebleboost”. Durante tutti i giorni del festival, a Santa Croce e nel foyer del Teatro Il Rivellino, oltre ad alcune opere di Daniele, saranno esposte la mostra di Massimo D’Angelo: “Il Massimo dell’Entropia. Viaggio dalla pittura all’intelligenza artificiale, passando per il cervello ed il cuore”, le opere dell’Asilo Infantile- Ipab di Tuscania e la mostra fotografica “Ritratti della mia Africa” di Luciana Franci.