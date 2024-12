La tradizione musicale delle feste in città è legata all’Associazione XXI Secolo e anche il periodo pasquale arriva la piacevole conferma del concerto. La Domenica delle Palme, 24 marzo ore 18, nella chiesa della Verità sarà di nuovo il giorno scelto per celebrare in note l’arrivo della Settimana santa. Sarà anche l’occasione per ricordare una carissima amica dell’associazione recentemente scomparsa: il concerto è infatti dedicato a Rosanna De Marchi, anima culturale della città, sempre presente specie nel Premio Ricci.

Un concerto diretto dal maestro Fabrizio Bastianini con protagonista l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, Fabrizio Viti all’organo e l’ensemble vocale Il Contrappunto. La prima parte è dedicata all'orchestra, che eseguirà la Sinfonia 40 di Mozart, seguita dal Requiem di Puccini e in chiusura uno Stabat Mater particolare tratto dagli autori Bononcini, Dvorak, Frank, Jenkins, Kodaly, Pergolesi, Poulenc, Verdi, un mosaico di brani divisi da secoli di storia, selezionati e ricomposti coro per coro. Questa esibizione sarà preceduta dalla spiegazione di Anna Rollando, violista dell'orchestra e soprattutto mediatrice musicale, che racconterà il progetto. «Il Requiem di Puccini è un omaggio all’autore, nel centenario della morte, ma soprattutto un pensiero a Rosanna, sempre vicina alle nostre attività, specie nel premio Ricci – precisa Giuliano Nisi, presidente dell’associazione XXI secolo -. Abbiamo ritenuto doveroso fare una dedica alla prima occasione ed è stata invitata la sua famiglia. Un’esecuzione che si arricchisce della viola solista Nino Ciricugno». Ingresso libero ad offerta, è prevista la possibilità di prenotare in anticipo (sia via telefono al 3475607720 che mail xxisecoloviterbo@gmail.com) con un’offerta di 10 euro che garantisce il posto a sedere, fino esaurimento di quelli a disposizione. Il consiglio è di arrivare con circa mezz’ora di anticipo per organizzare l’ingresso in chiesa con la distribuzione dei posti. Il concerto di Pasqua è organizzato dall’associazione XXI secolo con il supporto del Touring Club Italiano, della Chiesa Santa Maria della Verità; è inoltre stato richiesto il patrocino al Comune di Viterbo e alla Scuola Musicale Comunale.

