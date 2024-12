CIVITAVECCHIA – Si avvicina il Natale e il Nuovo Sala Gassman si prepara a celebrarlo come meglio non si potrebbe. Sabato e domenica, sempre con inizio alle 19, il teatro di largo Italo Stegher diretto da Enrico Maria Falconi ospita infatti uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, per la regia di Sara Pane e Roberto Becchimanzi che veste anche i panni del protagonista Luca, insieme a Linda Guarino, che interpreta la moglie Concetta.

In casa Cupiello ci si appresta ad accogliere la festa più importante dell’anno e Luca, come da tradizione, per far vivere alla famiglia il Natale “come comanda Iddio”, ha realizzato uno splendido presepe di cui va giustamente orgoglioso. Una creazione che però non viene percepita dai familiari come Luca vorrebbe. In particolare dal figlio Tommasino, viziato e perdigiorno, che alla ricorrente domande del padre: “Te piace ‘o presepe”, risponde costantemente con uno sprezzante: “No, non me piace”, causando il dispiacere e l’ira del genitore che non riesce a digerire quel diniego. Ed è su questa falsariga, sul venire meno dei sentimenti, anche quelli più intimi, che si dipana la commedia mettendo in evidenza lo scadimento dei valori umani. Valori dei quali il maestoso presepe di Luca dovrebbe essere proprio il simbolo e richiamare i familiari intorno a esso, ma che invece viene snobbato più o meno da tutti facendo crescere la delusione del suo creatore. Fin quando una grave malattia colpisce Luca costringendolo a letto, inducendo i congiunti ad affollarsi al suo capezzale e a convincere finalmente Tommasino a rispondere al padre che “Sì, me piace ‘o presepe”.

Un capolavoro da non perdere “Natale in casa Cupiello”, messo in scena dalla compagnia “Lunanova”, che lo sta portando in tournée in tutta Italia nel quarantennale della morte di Eduardo.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli il sabato e la domenica. Per informazioni telefonare al 328/1224154.