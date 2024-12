CIVITAVECCHIA – Ultimissimi giorni per visitare la mostra di presepi allestita nei locali della Rocca medievale al porto storico. Anche quest’anno infatti l’associazione di Civitavecchia e Santa Marinella “Il Presepio”, con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ., ha voluto riproporre la tradizionale esposizione di vere e proprie opere d’arte, con la natività rappresentata in chiave classica oppure rivisitata e riproposta in forme originali. Una cinquantina i presepi in mostra, con il visitatore che può ammirare scorci suggestivi in diverse ambientazioni. Si possono quindi trovare scenografie orientali, popolari, in stile moderno o di pura fantasia che si susseguono con ampie prospettive e giochi di luce, valorizzando l’evento della natività nel suo invariato significato storico, artistico e religioso.

Esposti presepi di notevoli dimensioni, ma anche piccole miniature e diorami nei vari stili architettonici, che accompagnano il visitatore in un percorso ricco di emozioni. In mostra opere di Antonino Meniero, Attilio Mollo, Anna Lucia Palma, Angelo Projetti, Roberto Scorsolini, Carmelo Melia, Carlo Piroli, Daniela Frisieri, Delia Pasquale, don Augusto Baldini, Giuliana Biagioli, Franco Grasso, Enzo gattavilla, Francesca Spina, Giulia Lombi, Giampiero Bruschi, Sandro De Martino, Mauro Inesi, Mauro Valle, Andrea Benespera, Remo Panunzi, Massimo Corrada, Agostino Fraticelli, Matteo Grasso, Mario Appetecchi, Riziero Bossoletti, Silvia Bartoli, Mauro Solari, Paolo Germoglio, Domenico Matticoli, Carlo Papa, Maria Grazia Cubisino ed il centro diurno della Asl Roma 4.

L’ingresso è libero. Si potrà visitare la mostra fino a domenica 7 gennaio, dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 nei giorni festivi.