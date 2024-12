VIGNANELLO - Stand gastronomici, grande area camper, mercatini dell’artigianato, giochi e intrattenimento per i più piccoli, visite guidate, passeggiate per il pittoresco centro e musica dal vivo.

Questo il programma dell’iniziativa organizzata dal Comitato festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta di Vignanello, in collaborazione con l’associazione culturale “I connutti” e gli amici tartufai locali. Venerdì 19 e sabato 20 luglio al giardino comunale di Vignanello, nel cuore del paese, si continua con gli appuntamenti enogastronomici della Tuscia, con la sagra del Tartufo e dello Gnocco co’ a grattacacio (tradizionale tipologia di pasta che deve la sua forma all’utilizzo della grattugia per formaggio) dove la protagonista indiscussa è la cucina gustosa e semplice dell’antica tradizione, sia per un pranzo, una cena o uno spuntino. Un programma ricco, con giochi e intrattenimento per i più piccoli, grande area camper, animazione, mercatini dell’artigianato, musica dal vivo, passeggiate e visite guidate per il pittoresco centro e stand gastronomici con street food. È il benvenuto chiunque voglia godere di una giornata all’insegna del gusto e del divertimento per grandi e piccini, della natura e dell’atmosfera autentica che il centro storico di Vignanello sa regalare. Per chi vuole, è possibile effettuare degustazioni di vini, nella cantina locale “Casa Mecocci”. L’associazione dei Connutti (i cunicoli nel dialetto locale) vi accompagna, per gruppi di massimo dieci persone, in un suggestivo viaggio nella Vignanello sotterranea, il cui ingresso è all’interno dello scenario rinascimentale di piazza della repubblica. Da qui può poi allietarvi la visita ad una delle chiese più belle della Tuscia, la chiesa collegiata di santa Maria della presentazione, costruita nel XVIII secolo per volere del principe Francesco Maria Ruspoli e dello zio cardinale Galeazzo Marescotti. Si può poi proseguire con una piacevole passeggiata tra i caratteristici vicoli del centro storico, nonché lungo le strade panoramiche che costeggiano l’incantevole castello Ruspoli e il suo lussureggiante giardino all’italiana. «Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata d’estate all’insegna del relax e della cultura in compagnia, naturalmente, di buon cibo, gustoso e genuino», anticipano dal comitato festeggiamenti.

