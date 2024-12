CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la 19^ edizione di "Arte Moda e Cultura sotto le stelle" con Miss Civitavecchia Elegance 2024" organizzato da Gloria Salipante docente di scuola di portamento. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Civitavecchia e il finanziamento della Fondazione Ca.Ri.Civ.. Appuntamento domenica 11 agosto 2024, alle 21, presso l'Arena Pincio.

Sul palco sfileranno tredici Miss in costume intero, Alta Moda e Sposa con le creazioni delle stiliste Barbara Galimberti e René Komiati due professioniste nel mondo della Moda. Ci sarà anche la Moda Mare e la sfilata Notte con capi Made in Italy. Tutte le Miss sfileranno indossando i gioielli di Matilde Bijoux.

Sono previsti momenti di danza delle Miss con le coreografie di Giorgia De Fazi insegnante della Planet Dance di Francesca, ballerini che si esibiranno con le coreografie di Caterina Lunati, Emanuela Cecconello per l'hiphop e danza aerea di Simona Narcisi. Ci saranno anche cantanti professionisti provenienti da varie parti dell'Italia, i quali hanno vinto concorsi canori di livello nazionale e che hanno collaborato per Sanremo e con Mediaset.

Le acconciature sono di Arte Stile e Moda di Mary e Alessandra in corso Marconi a Civitavecchia. Le fasce sono quattro: Miss Civitavecchia Elegance, Miss Portamento, Miss Sorriso e Miss Ingambissima. La giuria è composta da personaggi e professionisti del settore. Presenta la serata Angelo Martini che collabora da tanti anni per questo evento.

Premi:

Le finaliste di Miss Civitavecchia Elegance 2024 parteciperanno a Salotto Tevere previsto in data 25 agosto a Miss Estate 2024. La prima classificata avrà in regalo un gioiello di Matilde Bijoux; la seconda un weekend sponsorizzato dall'agenzia di viaggi Fusorario sita in via Giacomo Matteotti; la terza un book fotografico in omaggio; tutte le Miss vincitrici di fascia avranno in omaggio un libro di storia scritto dalla storica e giornalista Sara Fresi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA