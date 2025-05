CIVITAVECCHIA – Il FORTE! Festival è pronto a tornare con tutta la sua energia, e inizierà già questa sera sera, giovedì 15 maggio, con la proiezione del film La città proibita al CineTeatro Buonarroti alle ore 21:00, alla presenza dell’attrice Elisa Wong. Un’anteprima d’eccezione che inaugura una quattro giorni di musica, incontri, mostre e spettacoli diffusi in vari luoghi simbolo della città.

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, il cuore di Civitavecchia – Piazza Saffi, Piazza Calamatta, l’Arena Pincio e la Sala Sbrozzi – sarà animato da una rassegna gratuita che spazierà dal rock al jazz, dal pop all’elettronica, dal folk alla classica, con ospiti d’eccezione come Riccardo Sinigallia, e una serie di eventi collaterali che includono workshop, mostre, presentazioni di libri e laboratori musicali.

«Il FORTE! Festival rappresenta un evento di grandissima qualità – dichiara l’assessore al turismo Piero Alessi – che si inserisce in un quadro più ampio di rilancio turistico della nostra città. Dopo il successo strabiliante di Motorplay, ci prepariamo a vivere un altro appuntamento di grande impatto, che rafforza la vocazione di Civitavecchia come città attrattiva per il turismo di prossimità e non solo. Ringrazio sentitamente gli organizzatori e tutte le realtà culturali coinvolte per la passione e la cura con cui hanno costruito questo programma». Soddisfatto anche Domenico Di Giorgio, presidente dell’associazione Forte Festival: «Siamo orgogliosi di offrire alla città una manifestazione così ricca e diversificata. Il FORTE! Festival vuole essere un momento di apertura, aggregazione e valorizzazione: un’esperienza culturale che unisce, appassiona e arricchisce il nostro territorio, coinvolgendo artisti, cittadini e visitatori». Il programma completo è disponibile su fortefestival.it.

