Tutto pronto per il debutto di Tuscia in Jazz for Sla 2025. Venerdì 28 febbraio alle 21, presso l'Auditorium dell'Università della Tuscia (complesso di Santa Maria in Gradi), saliranno sul palco, per rendere omaggio a Pino Daniele di cui ricorre il decennale della scomparsa, due star del jazz internazionale: l'italiana Rita Marcotulli e il messicano Israel Varela.

I musicisti, che a lungo hanno collaborato con il grande cantautore napoletano, prima del concerto saranno intervistati da Carlo Galeotti e Patrizia Prosperi. Ad aprire la serata, presentata da Francesco Laurenti, i saluti del direttore del festival Italo Leali, quelli del professor Mario Sabatelli, direttore del Centro Clinico Nemo di Roma, presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli (in rappresentanza dei Comuni che hanno aderito alla campagna), del rettore dell'Università degli Studi della Tuscia Stefano Ubertini e del presidente della Banca Lazio Nord, sponsor ufficiale della serata. Rita Marcotulli è una pianista e compositrice jazz italiana di fama internazionale. Nata a Roma nel 1959, ha iniziato a studiare pianoforte in tenera età presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Dopo un interesse iniziale per i ritmi sudamericani, in particolare la musica brasiliana, verso i vent'anni si è avvicinata al mondo del jazz, ottenendo subito un grande successo. La sua carriera è stata caratterizzata da collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi del jazz europeo e mondiale, tra cui Chet Baker, John Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Hélène La Barriere, Joe Lovano, Charlie Mariano, Tony Oxley, Michel Portal, Enrico Rava, Michel Bénita, Aldo Romano, Kenny Wheeler e Pat Metheny. Israel Varela è un artista messicano poliedrico, riconosciuto a livello internazionale come compositore, batterista, cantante e produttore. La sua musica è un crocevia di jazz, flamenco, world music e influenze latine. Nato a Tijuana nel 1979, Varela proviene da una famiglia di musicisti. Ha iniziato la sua carriera musicale in giovane età, esibendosi in pubblico come cantante e pianista. A dodici anni ha iniziato a studiare batteria e percussioni, e a quindici anni si è trasferito a Los Angeles per studiare con il leggendario batterista Alex Acuna. L'ingresso al concerto è libero con donazioni facoltative a favore della ricerca contro la Sla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA