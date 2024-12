LATERA si appresta a festeggiare Sant’Andrea il 30 novembre.

Tutti i giovani dalle 20 alle 23, percorrono le vie del paese trainando decine di barattoli di metallo collegati tra loro con fili di ferro e corde, facendo ovviamente un rumore infernale. Per esorcizzare le lunghe notti vicine al solstizio d’inverno ecco il rumore dei barattoli, il gallo che chiama il giorno per lasciarsi alle spalle la notte lunga e buia, lo spargere olio per la casa allo scopo di schermare l’abitazione dalle influenze esterne.

Tutto questo ancora oggi si ripete ispirandosi a una tradizione che si perde nella notte dei tempi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA