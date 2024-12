SORIANO NEL CIMINO - Un fine settimana tutto dedicato ai “Sapoti d’autunno” quello in corso nel paese cimino. «Un weekend all’insegna dei sapori genuini nella caratteristica cantina di Papacqua, gustando piatti autunnali tipici della cucina sorianese, associati agli ottimi vini della Tuscia». Lo scrivono gli organizzatori sui canali social. Dopo il successo della sagra delle castagne, un altro appuntamento in cantina, dunque, per gustare i prodotti tipici del territorio, che non deludono mai le aspettative di visitatori e turisti, come hanno dimostrato i numeri della tradizione manifestazione storico-rievocativa che si è svolta durante le scorse settimane.