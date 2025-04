SUTRI - Un’emozione dopo l’altra ha caratterizzato la giornata di Pasquetta a Sutri, grazie all’evento “Tuscia in Jazz for Sla”, un’iniziativa benefica in favore della ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla), che ha raccolto un grande consenso di pubblico e partecipazione.

Organizzato in collaborazione con Tuscia Web e con il patrocinio del Comune di Sutri, l’evento ha rappresentato un momento di unione, musica e solidarietà, reso possibile grazie alla visione e alla volontà di Italo Leali, un ragazzo straordinario, affetto da Sla, che con la sua forza d’animo e determinazione continua a essere fonte d’ispirazione per l’intera comunità.

La manifestazione si è svolta in due location d’eccezione: la splendida Villa Savorelli e la suggestiva Chiesa di San Francesco, luoghi simbolo della città, che hanno accolto concerti ed esibizioni di grande valore artistico e umano.

Il Comune di Sutri ha voluto fortemente sostenere questo evento, confermando la propria attenzione verso tematiche cruciali come quella della ricerca scientifica, e riaffermando l’importanza di sensibilizzare la cittadinanza su una malattia che colpisce duramente tante persone e le loro famiglie. «Il successo di “Tuscia in Jazz for Sla” - commenta il sindaco Matteo Amori - è il segno tangibile di quanto la solidarietà, la cultura e la partecipazione attiva possano fare la differenza. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata speciale, con l’augurio che sia solo l’inizio di un percorso di consapevolezza e sostegno sempre più ampio», conclude il primo cittadino.

