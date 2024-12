CIVITAVECCHIA – Torna il Tributo musicale a Lorena Scaccia. Il 14 e il 15 giugno alle 21 arriva la 18^ edizione del Tributo musicale Lorena Scaccia. Con le voci di Alisia Lucignani, Andrea Lucignani, Alessia Padroni, Marilisa Gagliardini, Andrea Gualtieri, Maurizio Di Pietrantonio, Andrea Ili, Lucia Bifari, Angela De Caro, Maria Sole Rango, Anita Coleine, Meran Mazhari, Elisabetta Casini, Nicole Fantasia, Elisabetta Leone, Patrizia Luciotti, Filiberto Caprio, Sabrina Di Iorio, Francesca Bomboi, Sofia Campidonico, Francesca Oliva, Silvia Serra, Gennaro Liguori, Annarita Pipponzi, Giulia Tacchi, Mattia De Ruvo, Janissa Di Grazia, Andrea Mancini, Marco De Matteis e Mattia Sgriscia. Con la partecipazione straordinaria di Francesca Borrelli, Futuro Prossimo e Smile Group. Ogni contributo sarà devoluto all’associazione Adamo. Si entra su prenotazione e per informazioni è possibile chiamare il numero 3288691404. Presentano Angelo Lucignani ed Enrico Maria Falconi. Una bella serata di musica e risate a scopo benefico per un’associazione, l’Adamo, che ha sempre fatto tanto per i malati oncologici senza mai chiedere nulla in cambio. Una realtà strettamente legata al territorio che necessita del supporto dei cittadini che avranno l’occasione di dimostrare la loro vicinanza all’Adamo durante la 18^ edizione del Tributo musicale a Lorena Scaccia.

