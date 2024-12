CIVITAVECCHIA – Torna ad alzarsi il sipario sul palco del teatro Traiano dove, mercoledì prossimo 18 settembre, alle 17.30, si accenderanno i riflettori per la presentazione del cartellone della Stagione Teatrale 2024/2025.

Interverranno il sindaco Marco Piendibene, l'assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Stefania Tinti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gabriella Sarracco, l'amministratore delegato di Atcl Luca Fornari e la direttrice artistica di Atcl Isabella Di Cola.

«Comune di Civitavecchia e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio - spiegano - propongono una stagione di grande livello con dieci spettacoli in abbonamento che si muovono tra grandi classici, nuova drammaturgia, commedia e musica, con in scena importanti interpreti del nostro panorama teatrale. Un cartellone che saprà appassionare e coinvolgere il pubblico in serate sempre sorprendenti».

Intanto il 5 ottobre prossimo alle 21 andrà in scena “Ai miei tempi non era così…” lo spettacolo con Maurizio Battista, inizialmente in programma il 25 maggio scorso e poi posticipato in segno di lutto per la morte del giovane Simone Torroni, da un anno assunto come operaio del Traiano.

Rimangono validi i biglietti già acquistati.

