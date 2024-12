CIVITAVECCHIA – Torna, più vivace che mai, la Festa del Biscottino, che giunge alla sua terza edizione con una serie di nuove iniziative. Un evento che non è solo una celebrazione gastronomica, ma un momento in cui si fondono tradizioni, arte e solidarietà. L’organizzazione è curata dall’associazione culturale Mad Music Love, composta prevalentemente da giovani, in stretta collaborazione con il Comitato Antichi Sapori Civitavecchia. I protagonisti di questa edizione, impegnati in queste settimane nei preparativi, si raccontano con entusiasmo, condividendo obiettivi e progetti che guardano non solo al presente, ma anche al futuro della città.

«Dopo il grande successo delle prime due edizioni, la Festa del Biscottino cresce e coinvolge sempre più persone – ha spiegato Jacopo Ceccarelli, uno degli ideatori dell’evento - la nostra associazione, composta principalmente da giovani, si impegna molto per dare alla nostra città un valore aggiunto. Lavoriamo per trasmettere la tradizione e i suoi valori alle nuove generazioni, anche grazie al coinvolgimento delle scuole. Ringraziamo la Fondazione Cariciv e il Comune di Civitavecchia per il continuo supporto, oltre a tutte le attività locali che contribuiscono con entusiasmo a rendere speciale questa iniziativa». La terza edizione si arricchisce di importanti novità, tra cui un concorso musicale che affiancherà i tradizionali concorsi letterario e gastronomico. «Con entusiasmo vediamo crescere ogni anno l’evento – ha infatti aggiunto Michelangelo Podda, tra i promotori dell’iniziativa – ci fa tanto piacere prendere atto che alcune istituzioni, anche nazionali, abbiano notato l’iniziativa: siamo sicuri che abbiano apprezzato la bontà del progetto e che non ne vogliano cambiare la natura. Quest’anno in particolare l’introduzione del concorso musicale andrà a coinvolgere un’altra sfera culturale e attrarrà ulteriore pubblico. Ci impegniamo, tramite la Festa del Biscottino, a sostenere alcune famiglie di Civitavecchia in difficoltà, tramite raccolte fondi ed alimentari, con piccoli doni per i meno fortunati». La Festa, che si svolgerà dal 13 al 15 dicembre, si snoderà attraverso diversi appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età. Il Comitato Antichi Sapori, composto da Carla Melchiorri, Valeria Restante e Nadia Stanzione, ha lavorato per creare un programma ricco e variegato. «L’iniziativa incentrata sulla conservazione e valorizzazione delle tradizioni cittadine, sarà sponsorizzata da diverse attività commerciali locali, oltre che dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e dall’Università Agraria – ha spiegato Carla Melchiorri - tra le attività coinvolte spicca il nome della Sambuca Molinari, ingrediente del biscottino e punta di diamante del commercio locale». Tra i momenti clou della manifestazione, il concorso musicale, che si terrà il 13 dicembre alle ore 21.00 presso la Cittadella della Musica, e il concorso letterario, in programma per il 14 dicembre nella Sala Gurrado della Fondazione Cariciv. Gran finale in piazza Saffi, dove il 15 dicembre verrà decretato il vincitore del miglior biscottino della città. L’impegno di questi giovani e il coinvolgimento di enti e attività locali rendono la Festa del Biscottino un appuntamento imperdibile, non solo per i civitavecchiesi, ma per chiunque voglia riscoprire il gusto delle tradizioni in chiave nuova e coinvolgente.

