LADISPOLI - Sono riusciti a conquistare un posto in finale nel Tour Music Fest, il più grande concorso musicale d'Europa nato in Italia nel 2007. Protagonisti sono i Cassiopea's Tears composto da ragazzi di Ladispoli e Cerveteri. I membri della band vivono tra Valcanneto, Ladispoli e Cerveteri: Edoardo (tastiera e voce) è di Valcanneto, Leonardo e Lavinia sono due fratelli di Cerenova (chitarra e voce) e poi ci sono i gemelli di soli 15 anni, Gianluca e Manuel (batteria e basso) che vivono a Ladispoli. La band dopo aver superato le Live Audition, arriva a San Marino per le Finali del Tour Music Fest in programma dal 27 Novembre al 2 Dicembre. La Finale del Band Contest si svolgerà nell’ambito del Tour Music Fest: Music Meeting Festival, manifestazione dedicata alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica, con oltre 50 eventi gratuiti, 15 Masterclass con i grandi della musica italiana e Internazionale, e tantissimi spettacoli e concerti. I Cassiopea’s Tears, con la loro musica originale e una grande determinazione, sono riusciti a convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest. Con il loro approccio maturo e una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica in maniera originale, la band si è aggiudicata l’accesso alla Finale del Band Contest, che si terrà il 30 Novembre presso la Sala Little Tony di San Marino. Qui affronterà la sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima del Tour Music Fest il 2 Dicembre al Teatro Nuovo Di San Marino. La band potrebbe esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi e dei massimi esponenti del settore musicale. Un sogno per tutti gli artisti emergenti che adesso avranno l’onere e l’onore di rappresentare Ladispoli e Cerveteri per la categoria artistica Original Band del Tour Music Fest.

