CIVITAVECCHIA – È tutto pronto per l’edizione 2025 di “SanRomolo”, il festival musicale più atteso della primavera civitavecchiese. L'appuntamento è per sabato 26 aprile alle 21 al Teatro Traiano, per una serata che unisce spettacolo, emozioni e solidarietà in perfetto stile Sanremo. L’evento è organizzato da Spazio Eira 2.0 e Stazione Musica, con il patrocinio del comune di Civitavecchia. A salire sul palco saranno dieci band che si contenderanno la vittoria in una gara all’insegna del talento e dell’inclusione: Why Not?, I Misti per Caso, Dream Sync, Jungle Band, Rock Division Rising, 10 Gocce di Blasco, The Enems, Echoes, I Primi della Lista, Le Piramidi. Vince la band che raccoglie più donazione. Un format collaudato che coniuga passione per la musica e impegno sociale, diventato un appuntamento imperdibile per la città. «L’amministrazione è ben orgogliosa di dare patrocinio e seguire questo festival – ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene – È uno degli appuntamenti più significativi per la comunità».

Anche l’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni ha sottolineato l’importanza dell’evento: «SanRomolo coniuga musica e inclusione, è un’occasione per dare spazio al talento con una forte ricaduta sociale e benefica». Il festival sostiene infatti i progetti della cooperativa Spazio Eira, tra cui il “Giardino delle Opportunità”, che offre percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità e ospiti del Villaggio del Fanciullo, impiegandoli nella cura del verde cittadino. «Il nostro obiettivo è creare una vera e propria azienda sociale di giardinaggio – ha spiegato la responsabile del progetto, la dottoressa Milena Cecoli – che sia in grado di autofinanziarsi e produrre risultati concreti per il territorio».

A presentare l’iniziativa anche Viviana Astuti, presidente di Spazio Eira: «È un evento che i nostri ragazzi aspettano con ansia. Li rende partecipi come tutti gli altri concorrenti. Lavoriamo per un’inclusione vera e questo progetto ne è la dimostrazione concreta».

Tra gli organizzatori anche Valerio Mandrici, che ha ricordato con affetto le origini dell’iniziativa. I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster. Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività di Spazio Eira.

©RIPRODUZIONE RISERVATA