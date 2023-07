LADISPOLI - La città balneare conferma “Miss e Mister Ladispoli”, kermesse giunta a soffiare le sue 19 candeline. L’evento, sempre molto atteso anche dai villeggianti presenti in città, si terrà in piazza Roberto Rossellini il 4 e il 5 agosto alle ore 21.30. Le categorie saranno: Miss Ladispoli, Mister Ladispoli, Miss Ladispoli over 40, Miss Ladispoli Curvy. Presenteranno le serate Alessandra Fattoruso, Massimiliano Bruno e l’attore Vincenzo Della Corte. In giuria coreografie a cura di Aurelia Realgar e musiche affidate a Mauro Lanza. Tra i giurati personaggi della moda e spettacolo. Ospite d’eccezione il 4 agosto il cantante Giacomo Voli vincitore dell’ultima edizione di “All Togheter Now” e secondo nell’edizione di The Voice. Come già da anni il concorso di bellezza di Ladispoli è collegato con quello internazionale “World Top Model” (di patron Fiore Tondi ) e la vincitrice andrà direttamente nella finale che si terrà in Puglia nel mese di settembre. La vera novità di quest’anno è il collegamento anche con Miss Woman (di patron Walter Mariani). Verrà assegnata una fascia alla ragazza prescelta che parteciperà alle prossime selezioni per arrivare alla finale internazionale che si terrà a marzo 2024. «Doveroso per me ringraziare il sindaco Alessandro Grando, l’assessore a Turismo e Spettacolo Marco Porro e tutta l’Amministrazione comunale – parla Alessandra Fattoruso, organizzatrice ed ideatrice del concorso - per il sostegno ed il contributo alla realizzazione di questo evento. Grazie agli sponsor che credono nei miei progetti e del loro contributo per la riuscita della manifestazione. Grazie al pubblico ed a tutti i partecipanti che renderanno queste due serate favolose come ogni anno».

