CANEPINA - È in programma nei prossimi due fine settimana (5, 6 e 7 e 12, 13 e 14 luglio 2024) l’11esima edizione della sagra dei Maccaroni canepinesi, noti anche come fieno, il piatto principe della tradizione culinaria del paese cimino. Organizzata da pro loco e comune di Canepina, la sagra promuove e tutela una pietanza unica nel contesto regionale, nonché pluripremiata, la cui preparazione avviene secondo antiche ricette e necessita di particolari attenzioni che la comunità locale da sempre rispetta e tramanda con precisione e orgoglio. Quest’anno l’evento è arricchito dalla musica dal vivo che accompagna le serate, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa. Venerdì 5 luglio sul palco Anna e Max, sabato 6 Piero e Anisia Band e domenica 7 Luigi. Lo stand gastronomico unico in Piazzale I Maggio apre a cena alle 19,30, mentre lo spettacolo musicale inizia alle 21,30. La domenica lo stand è aperto anche a pranzo a partire dalle 12,30. Nel programma anche altri appuntamenti, tra cui il Trekking di Santa Corona nella mattina del sabato, con ritrovo in Piazzale I Maggio alle 9, e il laboratorio di cucina dedicato ai maccaroni con le massaie canepinesi, lo stesso giorno alle 19. In caso di maltempo, posti limitati all’interno della Cantina di Santa Corona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA