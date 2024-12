MONTE ROMANO - Un paese intero con indosso vesti dalle fattezze antiche e la magia di una manifestazione ricca di grande pathos.

Torna anche quest’anno la rappresentazione della Passione di Cristo, atteso e coinvolgente appuntamento in programma la sera del Giovedì Santo, 28 marzo alle 21,30, che mette in scena la vita di Cristo e la Via Crucis con una suggestiva ed emozionante rappresentazione di comunità. Ad annunciare l’appuntamento è il Gruppo rappresentazione della Passione di Cristo.

