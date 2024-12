ACQUAPENDENTE - Torna ad Acquapendente il Viaggio nella Civiltà Contadina e Artigiana, la manifestazione che promuove e valorizza le tradizioni agricole e artigianali del territorio.

Per quattro giorni, da giovedì 22 al 25 agosto, le vie del centro storico aquesiano saranno animate da rievocazioni di momenti di vita contadina, mercatini di artigianato con dimostrazioni, esposizione di attrezzi, intrattenimenti e spettacoli musicali, incontri culturali e stand enogastronomici dove, ogni sera dalle 19, sarà possibile gustare prodotti tipici nonché piatti preparati secondo antiche ricette.

Tra gli allestimenti, l'angolo del contadino in Piazzetta Fonte della Rugarella, il corredo di nozze in Via Rugarella, la carbonaia presso le Officine Kairos, "Motofolk" per le vie cittadine. I musei cittadini saranno aperti al pubblico, che inoltre potrà visitare numerose mostre. L'inaugurazione dell’edizione 2024 è in programma il 22 agosto alle 18 in Biblioteca Comunale.

In Piazza Girolamo Fabrizio trovano posto musica e balli con varie orchestre spettacolo a partire dalle 21.30, mentre nelle vie del centro si svolgeranno rievocazioni tra le quali il matrimonio contadino (22 e 24 agosto), il corteo contadino e artigiano (23 agosto) e la conclusiva veglia finale nell'aia alla Rugarella (25 agosto). Sempre il 25 agosto alle 19 in via Roma sfilata sul recupero vintage e non a cura di Officine Kairos.

Questo e molto altro ancora nel ricco programma del Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana 2024, un evento a cura di Comune di Acquapendente Pro Loco di Acquapendente, Associazione Teatro Boni e Consiglio dei Giovani, con il sostegno di Regione Lazio e Arsial.