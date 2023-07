RONCIGLIONE – Torna il Tuscia in Jazz con tre concerti gratuiti di assoluto prestigio.

Il debutto è già avvenuto l’11 luglio a Carbognano presso piazza del Comune con gli “HarmCore Jazz Band” che hanno riscosso grande successo di pubblico, invece stasera, 17 luglio a Ronciglione e domani 18 luglio a Carbognano ad esibirsi sarà la “Philadelphia Jazz Orchestra”. La formazione, composta da un gruppo di talentuosi musicisti di provenienza pressoché americana, proporrà un repertorio di grande qualità attraverso le sonorità tipiche delle “american big band”, con una proposta che spazia dai più classici standard a brani sapientemente riarrangiati. Gli eventi sono, come sempre, sotto la direzione artistica di Italo Leali, da decenni promotore e divulgatore di eventi musicali di assoluto prestigio. Leali, nonostante le difficoltà di salute, continua ad essere presente sulla scena con la volontà e la capacità di sempre, la stessa che per molti anni ha arricchito il palcoscenico culturale della Tuscia con risultati di grande spessore. Per anni il Tuscia in Jazz ha proposto dei festival incredibili con nomi di spicco del panorama Jazz mondiale, artisti che poi attraverso le master class hanno trasmesso a centinaia di ragazzi un approccio formativo dal quale sviluppare la propria carriera artistica. Un percorso, quello del Tuscia in Jazz, ed un impegno, quello del suo direttore artistico Italo Leali al quale è doveroso riconoscere il giusto valore. L’appuntamento è questa sera alle 21,30 a Ronciglione, in piazza Vittorio Emanuele e questa sera a Carbognano, in Piazza del Comune, con la Philadelphia Jazz Orchestra. Buona musica a tutti.