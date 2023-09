Il cantautore Toni Malco farà tappa con il suo tour “I pensieri di un uomo Live” a Castel Sant’Elia. Il concerto è previsto domani in piazza Regina Margherita alle 21. Un evento da non perdere che rientra nell’ambito del progetto della regione Lazio “Suoni e colori del territorio”. La serata musicale è stata inserita nel programma del ‘Settembre Castellese’ organizzato dall’associazione Pro loco in collaborazione con il Comune. Sul palco, Malco sarà accompagnato dalla sua band composta da grandi musicisti, tra i più prestigiosi del panorama pop italiano: Stefano Zaccagnini (chitarra), Danilo Riccardi (piano e tastiere), Gino Mariniello (chitarra), Mimmo Catanzariti (basso), Piero Pierantozzi (batteria) e con le vocalist Benedetta Fumagalli e Martina Maini. Eseguirà, tra gli altri, il nuovo singolo “I pensieri di un uomo” scritto con Luigi Lopez e Maria Rita Parroccini e che dà il titolo al tour. Il concerto sarà arricchito da aneddoti e racconti legati alle tante esperienze del suo percorso artistico musicale ed attoriale durante il quale ha intrecciato i suoi passi con storici personaggi come Massimo Troisi, Rino Gaetano, Vasco Rossi, Lucio Battisti, Franco Califano, Nino D’Angelo e tanti altri. Ha legato il suo nome anche all’inno che ha composto e cantato per la sua squadra del cuore, la Lazio.