CIVITAVECCHIA – Due serate, domani e sabato, ospitate nella suggestiva cornice della Darsena Romana, per parlare di cultura e di arte, di riscoperta delle tradizioni e del territorio. Si apre alle 17.45 di domani la prima edizione di "Terrae Film Fest", un festival di cortometraggi per dare voce alle comunità e raccontare i territori attraverso il cinema, promosso dall'Associazione Amici del Fondo Ranalli ODV e dall'International Tour Film

Festival, con il sostegno della Fondazione Cariciv e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e dell'Autorità Portuale. «La città ha bisogno di queste energie – ha spiegato la professoressa Maria Grazie Verzani, presidente del Fondo Ranalli – con questo festival vogliamo parlare della città e del territorio, delle sue memorie, valorizzare le sue ricchezze e contribuire a costruire un tessuto sociale sempre più forte». »E possiamo farlo solo insieme – ha ricordato il presidente di Itff Piero Pacchiarotti – per una crescita in termini anche qualitativi. Ci sono altri “Terrae” in Italia e all’estero: l’obiettivo è riuscire a dialogare per scambiarci le diverse esperienze». «Un percorso incredibile» l’ha definito la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, auspicando un arricchimento anno dopo anno, perché quella di oggi sia solo la prima tappa di un lungo cammino.

IL PROGRAMMA Quattro i cortometraggi selezionati: "I Ragazzi del Muretto" di Salvatore Rocchetti, "Family Pics" di Francesco Angeloni, "Il Signorino della Cava" di Daniele Catini e "La Scaglia – Necropoli Etrusca" di Franco Di Claudio. Tra gli ospiti, l'archeologo Flavio Enei offrirà una riflessione sul territorio (venerdì alle ore 18:15), mentre Agnese Monaldi (venerdì alle ore 21:30) intratterrà il pubblico con un intervento sulla tradizione della poesia a braccio, recitando alcune delle sue opere. Il programma del festival prevede anche la proiezione di “Omelia Contadina”, diretto da Alice Rohrwacher e JR, e di “Una Processione Mistica”, un corto-documentario di Alessandro Toscano dedicato all’opera di Valentina Vannicola. Realizzato per il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, il film segue l’artista nel processo creativo della sua reinterpretazione video-fotografica del XXIX Canto del Purgatorio dantesco, intitolata “La Processione Mistica”. Lo spazio della Darsena Romana sarà arricchito da un'installazione dell'artista italo-polacco Jan Incoronato.

La cerimonia di chiusura del “Terrae Film Fest”, con la premiazione dei cortometraggi in concorso, si terrà sabato 14 settembre alle 22:30.

A condurre le due serate sarà la scrittrice e storica dell'arte Donatella Donati.