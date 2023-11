TARQUINIA - Un artista non muore mai perché continua a vivere eternamente attraverso la sua arte. Così Leandro Piccioni continua a vivere attraverso il suono vibrante della sua musica e Tarquinia vuole ricordare il suo illustre concittadino, recentemente scomparso, perché la sua voce non si spenga mai. Sarà il teatro Rossella Falk ad ospitare il prossimo sabato 11 novembre due concerti tutti dedicati al grande maestro alle ore 18 ed alle ore 21. Saranno i suoi amici musicisti, quelli che l’hanno accompagnato lungo tutta il corso della sua brillantissima carriera, purtroppo stroncata troppo presto qualche mese fa, a farsi portavoce attraverso i loro strumenti dell’eredità musicale che il grande tarquiniese ci ha lasciato.

Il talento di Leandro Piccioni lo aveva portato a raggiungere livelli altissimi. Artista riconosciuto a livello internazionale, è stato l’allievo prediletto del grande maestro Ennio Morricone. Proprio con Morricone ha lavorato per anni a strettissimo contatto e alla realizzazione di moltissime colonne sonore di grande successo, fino alla fine della sua carriera ed anche dopo, continuando a portare le note del premio Oscar in giro per il mondo. Leandro Piccioni è stato un artista completo perché insieme compositore, direttore d'orchestra, pianista ed arrangiatore.

“È importante che Tarquinia dedichi questa lunga serata di musica a Leandro”, afferma il sindaco Alessandro Giulivi, “che per me era prima di tutto un amico. Questa è solo la prima di una delle tante occasioni in cui la nostra città continuerà a dare il suo tributo alla sua memoria e alla sua arte”.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Tarquinia. I concerti sono ad ingresso libero. Per info e prenotazioni contattare l’Infopoint di Tarquinia 0766 849282.

