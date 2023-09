TARQUINIA - Ringraziamenti dell’Università Agraria di Tarquinia agli organizzatori e ai ricercatori impegnati negli scavi archeologici al pianoro della Civita. Il vicepresidente Alessandro Sacripanti e il consigliere Marcello Maneschi domenica hanno portato anche il saluto del presidente Alberto Tosoni ai tanti presenti all’iniziativa Civita aperta.

Presente anche l'assessora comunale Betsi Zacchei che ha portato i saluti del sindaco Alessandro Giulivi. Tantissima gente ha visitato le aree archeologiche, alla scoperta dell'antica città di Tarquinia, con la visita guidata alla presenza degli archeologi delle Università di Milano e Verona.

«Cultura e valorizzazione della Civita - hanno riferito Sacripanti e Maneschi ai tanti partecipanti e alla presenza del professor Attilio Mastrocinque - sono elementi prioritari che devono avere tutto il sostegno delle istituzioni, per dare la possibilità ai cittadini di essere partecipi della nostra storia etrusca. L'Università Agraria di Tarquinia, come sempre - hanno detto Sacripanti e Maneschi - farà la sua parte per valorizzare la Civita e la sua splendida cornice ambientale”. I rappresentanti dell’Agraria hanno ringraziato i ricercatori delle Università che ogni anno «sono al lavoro alla Civita per nuove importanti scoperte». ©RIPRODUZIONE RISERVATA