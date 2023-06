SORIANO NEL CIMINO– Anche questo fine settimana torna il “Soriano Medieval Fest – passeggiando nel Medioevo”, organizzato dalla Compagnia Medievale “Castrum Seriani”, che si svolgerà presso il “Parco le Paperelle” a Soriano nel Cimino da oggi a domenica.

Il “Soriano Medieval Fest”, giunto alla sua seconda edizione, ospita artisti provenienti dalle migliori feste storiche di tutta Italia: giocolieri, acrobati, falconieri, maghi, focolieri. Ambientato in una location suggestiva, sembrerà di fare un salto indietro nel tempo camminando tra i banchi del mercato medievale o tra le tende e i figuranti in costume dell’accampamento vichingo. Sarà, inoltre, allestita un’area di tiro con l’arco storico, disciplina praticata e promossa dalla Compagnia, dove grandi e piccini potranno provare a scoccare frecce. Attività e divertimento anche per i bambini: truccabimbi, caccia al tesoro, giochi e animazioni medievali e molto altro.

Presso la “Locanda della Fenice” ( situata all’interno del Parco) ,sará possibile gustare buon vino e assaporare ottimi piatti come il nostro rinomato spezzatino alla Castrum Seriani, ma anche arrosticini, braceria e menù senza glutine; godendo nel mentre della compagnia degli artisti che si alterneranno con brevi esibizioni e spettacoli.

La Compagnia Medievale “Castrum Seriani” vi aspetta per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento e di spettacoli sorprendenti.