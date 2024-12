CIVITAVECCHIA – Grande successo per il doppio appuntamento organizzato in occasione delle Giornata dell’archeologia ritrovata. Sabato dalle 10 alle 12 la sezione locale del Gar ha effettuato una pulizia volontaria della necropoli della Mattonara e Buca di Nerone in collaborazione con Plastic Free con il gruppo che ha ringraziato la Seport per aver «ritirato la quantità industriale di immondizia raccolta». Il giorno successivo la professoressa Giorgia Annoscia ha condotto nell'anima di Cencelle un nutrito gruppo di civitavecchiesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA