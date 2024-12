MONTEFIASCONE – L’associazione Avis di Montefiascone annovera nel suo curriculum un altro successo: il laboratorio teatrale “Bambini in teatro”, corso rivolto ai bambini da 4 a 12 anni, completamente gratuito e coperto da assicurazione.

L’idea è nata grazie alla collaborazione tra l’Avis e l’Associazione teatrale Massimo Teodori e con il patrocinio del Comune di Montefiascone.

L’esperimento è risultato completamente riuscito grazie alla maestria della regista Gianna Scoponi e alla bravura dei bambini che, in soli tre mesi, con una sola prova settimanale, sono riusciti a mettere in scena lo spettacolo “Una Cenerentola mai vista”, rivisitazione della celebre fiaba di Charles Perrault e presentato al pubblico, nei locali della Rocca, il pomeriggio dell‘8 dicembre e che ha dato inizio al calendario dei festeggiamenti per le feste natalizie.

Uno spettacolo davvero esilarante, visto che numerose battute dei giovani attori sono state pronunciate in puro dialetto montefiasconese, patrimonio da preservare e conservare.

Grande è stata la soddisfazione del presidente Avis Mauro Marinelli e del sindaco Giulia De Santis che hanno ricordato il legame tra Montefiascone e la nota opera lirica “Cenerentola” del famoso compositore Gioachino Rossini, infatti alcuni documenti risalenti al 1800 vedono Montefiascone come protagonista del libretto teatrale della Cenerentola di Rossini, grazie al protagonista, il Barone Don Magnifico, nobile decaduto falisco.

Il corso teatrale, considerato il successo dell’evento, continuerà e l’invito è rivolto a tutti i genitori che desiderino avvicinare i propri figli al mondo del teatro, un mondo affascinante che insegna ai bambini a lavorare in gruppo, a sviluppare l’empatia, a riconoscere le proprie emozioni e che, con il tempo, li renderà più sicuri di se stessi.

