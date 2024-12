S. MARINELLA - Un sabato sera dedicato alle note dei più famosi brani classici e dei più noti autori di colonne sonore del cinema internazionale.

Una serata di ottima musica, che ha letteralmente rapito la folla di spettatori, intervenuta numerosa lo scorso fine settimana per ascoltare il concerto dell'Ensemble Bel Canto nella suggestiva piazzetta di Caccia Riserva, in pieno centro cittadino.

Grande soddisfazione dell’assessore alla Cultura Gino Vinaccia, che abbiamo incontrato al termine del concerto.

«È stata un’esecuzione magistrale, testimoniata dagli applausi del pubblico e dalla richiesta di bis che gli artisti hanno voluto concedere, proponendo un medley dedicato al Maestro Piovani e poi il tris con l’esecuzione della celebre La Danza - Tarantella Napoletana di Gioacchino Rossini- ha dichiarato Vinaccia- In queste serate siamo riusciti a fidelizzare il pubblico e ogni sera abbiamo registrato sempre più presenze a testimonianza dell’alto gradimento per le proposte del cartellone SantaMarinellaEstateCultura, che prosegue per tutto il mese di agosto con tanti altri appuntamenti da non perdere”, ha concluso l’assessore Vinaccia.

Tra i presenti anche il sindaco Pietro Tidei, che ha salutato e ringraziato i musicisti e il pubblico. Presenti anche la consigliera del Comune di Santa Marinella Paola Fratarcangeli e il consigliere di Civitavecchia Massimiliano Grasso. Il quartetto Bel Canto nasce per promuovere la cultura musicale italiana nel mondo e vanta collaborazioni con numerosi artisti italiani ed internazionali. Il quartetto si è esibito per diverse ambasciate e consolati, per istituti culturali e musicali nazionali ed esteri. È composto dai Maestri Ivan Nardelli al flauto, Fabrizio Luchetta al clarinetto, Massimo Celiberto al corno e Alessandro Vuono al pianoforte. Il repertorio presentato sabato ha spaziato dal Barbiere di Siviglia di Rossini al Don Pasquale di Donizzetti, dall’ Italiana in Algeri sempre di Rossini alle note riconoscibili del Nabucco di Verdi. Si è passati poi, nella seconda parte della serata, all’ascolto dei brani di maggior successo di Piazzolla e Gardel “Oblivion” e “Por una Cabeza” per concludere con un medley interamente dedicato a Morricone.

