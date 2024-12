VETRALLA - Al via giovedì prossimo alle 21, la stagione teatrale-musicale che per la prima volta apre le porte di Foro Cassio.

Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale, assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con il teatro San Leonardo e la Pro loco, ha vinto attraverso un bando, un contributo della regione Lazio, e sarà proprio dedicato alla via Francigena, con il complesso monumentale di Foro Cassio, lì dove l’arcivescovo di Canterbury, il primo a tracciare l’ormai famoso cammino, passò e fu ospitato per la notte.

Vetralla come crocevia di grandi personaggi e di importanti passaggi, si appresta così a dedicare a questo importante sito una serie di spettacoli, dieci per la precisione. Una scelta di qualità in un luogo altamente suggestivo. Un tempo in epoca romana il sito ha infatti rappresentato il più importante abitato del territorio di Vetralla. L’intento è quello, attraverso la bellezza della musica e del teatro, di puntare i fari su questo sito antico della città e di farlo rivivere e apprezzare anche a chi ancora non lo ha mai conosciuto, perdendosi un pezzo di storia dal passato glorioso.

Una sorta di piccola “Ferento” vetrallese, all’interno della quale coltivare le emozioni e le sensibilità artistiche, di quanti cercano durante l’estate eventi di questo tipo. Il complesso monumentale farà così da cornice alle proposte che sono le seguenti: 27 giugno 21 “Racconti Pellegrini e Canti lungo la via Francigena con quintessenza italiana Ensamble, il 28 giugno alle 21 concerto dell’Orchestra Giovanile Ars Nova, il 4 luglio alle 21 Cinemusica sotto le Stelle con Operaextravaganza, 11 luglio alle 21 “Urlato” spettacolo concerto con Simone Gamberi, 18 luglio alle 21 concerto Gospel Act Singer, 22 luglio alle 21 Tributo a Freddy Mercury Sotto le Stelle, 25 luglio alle 21 Cover Rino Gaetano con Simone Gamberi, 1 agosto alle 21 Romanze concerto con Operaextravaganza, 9 agosto alle 21 “Musica nel tempo” concerto con il quartetto d’archi Viterbo, 11 agosto alle 21 Poetic Jam Session spettacolo teatrale.

Si dà il via quindi a una stagione estiva ricca di proposte, dopo il successo di Fiori alla Finestra e cene in piazza e della seconda edizione del festival nazionale della piazzetta letteraria che si sono appena conclusi. E non è finita qui, a breve anche le date del Summer festival a Tre Croci, a Vetralla città e a Cura di Vetralla.

