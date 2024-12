TOLFA - Ancora un traguardo importante per il duo Desart2. Le artiste Simona Sarti (tolfetana di adozione) e Alessandra Degni sono ospiti di una prestigiosa manifestazione che si svolgerà a Roma. "Siamo onorate di essere state selezionate per questa importante manifestazione :

"Arte" per i diritti umani"' dedicata a tutte le persone i cui diritti civili sono stati violati.

Con il supporto di Amnesty International, la Chiesa Valdese di piazza Cavour a Roma ripropone attraverso una mostra d' arte, la memoria di persone che per reati di opinione sono state perseguitate, maltrattate, uccise o sono attualmente in carcere.

Ringraziamo la dottoressa Laura Carlodalatri per il commento alla nostra opera: 'In questa opera le artiste estremizzano e riducono a ieratiche linee, in un volto immaginario, i sentimenti sottesi di sofferenza e pace. Il "volto universale" quasi perde ogni connotazione fisica, appartenendo in tal modo ad ogni essere umano. Il materiale che avvolge l’opera ha due funzioni. Da una parte risponde all’ansia di ogni artista che lotti per uscire dalla dimensione piana della tela. Dall’altro, trattiene ed espande il respiro della sofferenza e lascia che solo il sentimento della pace si estenda e diffonda verso l’esterno, verso il mondo, verso gli Altri'. Vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione". Simona Sarti e Alessandra Degni si preparano poi per l'inaugurazione della grande mostra che sarà allestita a Tolfa il prossimo 22 novembre (alle ore 16 presso il Polo Culturale) alla presenza della sindaca Stefania Bentivoglio. Questo evento è veramente di altissimo livello e caratura ed è frutto di un grande e articolato progetto internazionale. A portare a Tolfa questo straordinario appuntamento è il duo di artisti composto dall'eclettica, poliedrica ed eccezionale artista Simona Sarti e l'altra eccezionale artista Simona Degni (insieme Desart2).

