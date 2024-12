FIUMICINO - Fregene ospita il “Silent Party” il 30 agosto: un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino a partire dalle ore 21 presso lo stabilimento balneare “Levante” di Fregene.

Il “Silent Party” è un format innovativo che consente ai partecipanti di immergersi completamente nella musica tramite l’uso di cuffie, il tutto in un ambiente tranquillo e rispettoso del contesto naturale. I generi musicali proposti spazieranno dal reggaeton, alla techno al pop/commerciale.

L’evento è aperto a persone di tutte le età, rendendolo un appuntamento imperdibile per chiunque voglia trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della condivisione.

«Crediamo che iniziative come il “Silent Party” siano in linea con la nostra visione di un turismo responsabile ed innovativo. È un modo per valorizzare le nostre spiagge, offrendo al contempo esperienze di qualità che rispettano l’ambiente e promuovono un modello di divertimento sostenibile» ha dichiarato l’assessore al Turismo Federica Poggio.

Saranno dunque ultimi giorni d’estate all’insegna del divertimento a Fiumicino, non solo per i turisti ma anche per residenti, pronti a dare l’arrivederci alla bella stagione nel migliore dei modi.