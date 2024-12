SORIANO NEL CIMINO – Nel periodo più magico dell’anno il caratteristico borgo di Soriano nel Cimino diventa la location perfetta per trascorrere piacevoli ore di relax.

Tornano, a grande richiesta, i suggestivi mercatini di Natale con stand caratteristici per lo shopping natalizio, food e animazione per bambini. Proprio ai più piccoli saranno dedicati tanti eventi nel magico villaggio di Babbo Natale, un luogo dove la fantasia non ha limiti.

Non mancherà la musica delle feste, con i tradizionali concerti natalizi. Appuntamenti da non perdere quelli dedicati alla cultura con la presentazione di libri e volumi originali.

Si alza il sipario sul teatro Florida con spettacoli divertenti e adatti a tutta la famiglia.

«Sarà un mese ricco di iniziative ed eventi – fanno sapere dall’amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli e l’assessore al Commercio e Grandi Eventi Francesco Marzoli – che regalerà alle feste di Natale un aspetto ancor più magico e gioioso. Fino al 6 gennaio, in ogni weekend, il borgo si trasformerà in un magico regno incantato. Un’ottima occasione, – concludono – per scoprire le bellezze del nostro territorio e vivere al meglio la magia del Natale».