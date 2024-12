CIVITAVECCHIA – Ombretta Del Monte artista ospite nel ruolo di pittrice e presentatrice alla prestigiosa seconda edizione della “Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici” che si terrà il 25 maggio presso lo storico Palazzo di Monte Porzio (PU).

«È un evento interculturale tra Italia e Uzbekistan di grande spessore artistico, ringrazio l’artista e presidente dell’associazione Angeli, Aida Abdullaeva con la quale già dallo scorso anno ho intrapreso questo ponte culturale. In questo progetto esporrò alcune mie opere e presenterò il gran gala insieme alla pianista Stella Camelia Enescu».

L’evento con il patrocinio dell’ambasciata dell’Uzbekistan in Italia è organizzato dall’associazione culturale internazionale “Progetto Angeli”, è parte integrante della citata “Settimana della Cultura dell’Uzbekistan”. Questo progetto ambizioso mira a valorizzare il presente attraverso il passato, proponendosi di avviare collaborazioni con esperti italiani nel campo dell’arte. L’incontro di tanto talento artistico e di personalità di spicco promette di rendere l’evento un’esperienza indimenticabile e piena di ispirazione. Nell’ambito della chiusura dell’evento, il 25 maggio alle ore 18.00 a Monte Porzio – ospiti d’onore l’Ambasciatore Abat Fayzullaev, Anvar Rasulev, Khalida Rasuleva – si terrà nel Palazzo di Monte Porzio una sfilata di Moda, uzbeca ed italiana, con esposizione dei prodotti tessili, esecuzione di musica classica e popolare, e arte, con i seguenti Artisti in esposizione: Akmal Nur, Patrizia Dalla Valle, Lorenza Altamore, Ombretta Del Monte, Aida Abdullaeva, Miguel Angel Acosta Lara, Ivana Maiolati e critico d’arte Enzo Dall’Ara. «Il palazzo di Monte Porzio ha origini antichissime – ha aggiunto Delmonte - fu edificato sui resti di una rocca romana che a sua volta era stata edificata su resti di insediamenti Piceni, fino al 1360 circa ebbe le sembianze di una fortezza e nel 1428 i Conti di Montevecchio iniziarono la costruzione del nuovo palazzo. Il suo aspetto odierno lo si deve all’architetto Andrea Vici, allievo del Vanvitelli, che non fu estraneo al progetto del suo allievo. Già appartenuto ad antiche famiglie nobiliari (lo stemma gentilizio è ancora visibile sulla facciata principale) come i Malatesta, i Gabrielli, i Montevecchio si dice che vi abbiano soggiornato per un breve periodo Dante Alighieri e Napoleone Bonaparte (1797)». Inoltre la celebre Donna Luna Venezia presenta gioielli, gli abiti tradizionali uzbeki “CHAPAN” di Aida Abdullaeva, l’artista Paola Zannoni con le sue opere trasformate in preziosi abiti di vera seta, Ivana Maiolati sfila con abiti di cachemire. Adriano Monaco Costumi presenterà abiti d’epoca ispirati al XVIII e XIX secolo in una serata che si concluderà con una sfilata e un Galà in costume dedicato all’amore tra la Principessa Sissi e l’Imperatore Franz d’Austria. La musica classica è affidata a Mauro Branda, Nicoletta Ricciarelli, Augusto Celsi, Natalia Simonova, Teresa Sparaco, Gianni Di Meo, Marcella Foranna, Emanuela Mari. Il canto è affidato alla splendida voce di Maria Abramishvili e Ksenia Rega. L’occasione per un tributo all’immortale Giacomo Puccini, e la sua celebre opera Turandot, in occasione del centenario dalla sua scomparsa del grande compositore. Fotografi ufficiali dell’evento: Daniele Cama e Marina Neberekutina. La Settimana della Cultura dell’Uzbekistan e degli amici è un’iniziativa che tende a creare un ponte culturale tra l’Italia e l’Uzbekistan, coinvolgendo rappresentanti di entrambi i Paesi in visite e scambi culturali.