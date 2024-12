TOLFA - “Se funziona perché no?!”. Si intitola così il nuovo spettacolo che la compagnia teatrale "Avanzi di Scena" porterà sul palco del teatro Claudio di Tolfa il prossimo 25 maggio alle ore 21.00, per la regia di Francesco Angeloni. L’irrefrenabile e caotica New York farà da sfondo ad una commedia esilarante, che vedrà intrecciarsi vicende sentimentali e visioni diverse del mondo. I personaggi, stretti nelle morse dei loro pregiudizi e delle personali convinzioni sul fronte amoroso e sociale, si troveranno però a fare i conti con la cruda realtà, sempre pronta a scombinare i piani. La trama non mancherà di offrire momenti di riflessione sui risvolti della vita e sul senso dell’esistenza, ma senza abbandonare mai il ritmo incalzante della commedia, che condurrà lo spettatore in un viaggio divertente e critico verso gli stereotipi del Melting Pot statunitense.

Gli attori che si alterneranno sul palco saranno: Marco Paniccia, Eleonora Piermarocchi, Chiara Barbera, Sergio Cecchetti, Carlo Della Ferrera, Domenico Gurrado, Daniele Barbera, Daniele Reali, Giulia De Gioia, Silvia De Gioia, Riccardo Schioppa, Flavio Angeloni e Laura Farina. Luci, fonica e testo: Francesco Angeloni. Info e biglietti al numero: 3899220954.

