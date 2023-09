BASSANO IN TEVERINA – Il parco d’arte contemporanea “Sculture in campo” di Bassano in Teverina è pronto a ospitare nuove importanti opere.

Domani mattina, alle 11,30, verranno infatti presentate al pubblico le nuove sculture degli artisti Giulio De Mitri e Veronica Montanino.

La manifestazione avrà luogo presso la sede di “Sculture in campo” sita a Bassano in Teverina in località Poggio Zucco – Il Querceto. Si tratta di un’occasione unica non solo per ammirare i nuovi lavori dei due artisti, ma anche per scoprirne e viverne il significato, la sensibilità artistica e le storie che si celano dietro quelle fattezze. L’ingresso è gratuito e si consiglia l’uso di scarpe comode (sneakers o da ginnastica). «L’arte è il motore che muove il mondo – ha commentato Lucilla Catania, artista e presidente di ‘Sculture in campo Ets’ -. L’obiettivo del progetto Sculture in campo è proprio quello di fornire uno spazio a tanti artisti nazionali e internazionali che con le loro sensibilità contribuiscono a renderci più consapevoli di tutto ciò che ci circonda».

«Un ringraziamento sincero va a Lucilla Catania che continua con determinazione a portare arte e bellezza a Bassano in Teverina – ha detto il sindaco Alessandro Romoli -. Quella in programma è solamente l’ultima di una lunga serie di iniziative artistiche da lei organizzate che rendono il nostro paese uno dei più attivi della Tuscia dal punto di vista culturale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA