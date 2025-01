Sceneggiatore viterbese premiato al “48 Film festival”.

Il mese scorso Gianmarco Mei, 27 anni, ha partecipato alla manifestazione vincendo due premi con il cortometraggio “Noises”.

«Ho cominciato a fare lo sceneggiatore da poco - racconta Mei - ho frequentato la Griffith, un’accademia privata a Roma, considerata una buona scuola di cinema a livello internazionale. Grazie a quest’accademia ho potuto partecipare l’estate scorsa ad un festival del cinema di Roma, il Pigneto film festival, dove abbiamo vinto il premio del pubblico che della critica. Questo ci ha concesso l’opportunità di essere invitati come ospiti alla sezione dei cortometraggi del festival di Roma, dove abbiamo partecipato portando il nostro corto “Cinque giorni”». Ma la vera sfida è arrivata il mese scorso.

«Ho partecipato con altri ragazzi e ragazze al 48 Film festival, un festival internazionale che si tiene in molti stati del mondo - racconta Gianmarco Mei - Eravamo in più di 140 da tutt’Italia a partecipare. Per ognuno venivano estratti a sorte due generi e venivano dati uguali per tutti un personaggio, una frase ed un oggetto di scena. Poi avevamo tutti 48 ore per scrivere, girare e post produrre un corto che durasse massimo7 minuti e che rispettasse i vari elementi. Noi siamo riusciti a consegnare cosa non scontata visto che alcuni non sono riusciti nemmeno a finire in tempo) e siamo riusciti anche a portare a casa due premi e 3 ulteriori nomination».

Noises ha vinto il premio del pubblico e il miglior attore, e ha ottenuto le nomination per miglior attrice, miglior fotografia e miglior sonoro.

«Questo festival è molto grande - prosegue Gianmarco Mei - con un livello della giuria molto alto. Essere riusciti a strappare qualche premio e nomination è stato praticamente un sogno vero e proprio. Anche perché i premi non erano tanti e pochissimi corti sono stati quelli che hanno ricevuto le nomination».

Noises e si può trovare su YouTube nel canale “Le Bestevem” (canale ufficiale del 48h) ed è uno di quelli con più visualizzazioni di tutto il canale.

Narra la storia di un amministratore di condominio che si ritrova a dover interagire con una madre single che ha con sé un ragazzo con esigenze speciali, lo calma mettendo della musica che però da fastidio ai vicini che se ne lamentano con l’amministratore stesso.