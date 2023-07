CAPRAROLA – Da Caprarola a New York, questa volta nelle mani di Sarah Jessica Parker. L’attrice statunitense, universalmente nota come interprete del personaggio di Carrie Bradshaw nella serie “Sex and the City” e nello spin-off “And Just Like That…”, è stata avvistata pubblicamente in più occasioni con la Vitty, borsa a tracolla in puro raso di seta e maglia di cristalli, realizzata dal brand italiano Benedetta Bruzziches nel suo atelier di Caprarola, in provincia di Viterbo.

Icona di stile e da sempre amante di borse e scarpe speciali e ricercatissime, Sarah Jessica Parker in questo mese di luglio ha sfoggiato la Vitty durante la presentazione della seconda stagione di “And Just Like That…” e, in seguito, al galà annuale del Bay Street Theater, importante evento di beneficenza a New York. In entrambi gli happening, SJP ha portato con sé una limited edition patchwork della Vitty, realizzata con una base in raso color oro ricoperta da una maglia di cristalli in vari colori intarsiata a mano dalle donne della Tuscia.

La Vitty, come riferisce l’edizione britannica di Vogue, è diventata inoltre la preferita di molte altre celebrità quali Katie Holmes e la super modella Kendall Jenner. E sembra che ora questa borsa stia diventando la nuova preferita della Parker, con cui intende conferire ulteriore personalità ai suoi look da giorno o da sera, in pieno stile Carrie Bradshaw.

Anche se non si tratta del tutto di una sorpresa, dal momento che da diverso tempo intercorrono contatti tra l’entourage dell’attrice e la casa italiana. La produzione della serie “And Just Like That…”, innamorata degli accessori Benedetta Bruzziches, ha infatti richiesto al brand una serie di borse e scarpe che sono stati utilizzati all’interno di varie puntate. Figura, ad esempio, nell’episodio 3 la variante oro della Venus La Couchée, versione più grande dell’ormai famosissima Venus.

Sarah Jessica Parker, in seguito, ha richiesto di poter utilizzare alcune delle borse Benedetta Bruzziches per i suoi eventi privati. E la Vitty patchwork è una di queste.

Il fatto che l’attrice abbia mostrato la Vitty in occasioni mondane di primo piano ha rappresentato un traguardo di assoluto prestigio per Benedetta Bruzziches, brand che è riuscito a far innamorare le star d’oltreoceano con le sue creazioni made in Tuscia.

E, data la potenza comunicativa e l’influenza in ambito fashion di una stella del calibro di SJP, la Vitty è destinata ad aumentare ulteriormente il suo status di borsa iconica e ad essere protagonista di future collaborazioni.