TOLFA - Dopo l'ottimo riscontro ottenuto ieri sera dal cantante rock Marco Ligabue, proseguono senza sosta gli appuntamenti del calendatio dei festeggiamenti in onore del patrono Sant'Egidio promossi dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio.

Stasera si torna in piazza Vittorio Veneto con un altro concerto. L'appuntamento è alle 21.30 per assistere al live dei Collage, una band pop melodica che in Italia ha raggiunto la popolarità negli anni '70 e '80. La band si è formata, per la prima volta, a Olbia grazie al chitarrista Piero Pischedda che ha riunito insieme tutti i suoi compagni fidati e amici con la stessa passione: quella per la musica. La band, che negli anni si è parecchio trasformata, era composta inizialmemte da: Marino Usai alla batteria, Pischedda alla chitarra, Pino Ambrosio per voce e tastiera, Tore Fazzi alla voce e al basso, Piero Fazzi alla chitarra ritmica e voce e il frontman Luciano Degortes, che nel 1974 ha deciso di abbandonare definitivamente i Collage per intraprendere la professione di militare. Dal 2012, il complesso è diventato un quartetto, composto da Tore Fazzi alla voce e al basso, Uccio Soro alla voce e alle chitarre, Fabio Nicosia alla tastiera e voce e Francesco Astara, alla batteria e percussioni. Il vero successo per loro è arrivato nel '77 quando arrivarono secondi al Festival di Sanremo con il brano "Tu mi rubi l’anima". In tutti gli anni Ottanta hanno ottenuto un grande successo con vari brani e raccolte fra cui: "Due ragazzi nel sole". Nel 2019 è uscito il loro brano: "Inconfondibile". Da cui è stato estratto il singolo "Ascolta". I Collage sono attivi nell’ambito musicale e in tv vengono spesso ospitati in alcuni programmi televisivi. Questa sera nel repertorio che proporranno i Collage non mancheranno i loro brani evergreen, fra i quali "Tu mi rubi l’anima", "Due ragazzi nel sole", "Lei non sapeva far l'amore" e tanti altri. Saranno proposti anche i nuovi brani della band. Domani si proseguirà, invece, con la tradizionale e amata processione dedicata al Santo e poi seguirà il lancio dei globi aerostatici, conosciuti da tutti come: "Le Palloni di Sant’Egidio", storicamente realizzati dalla famiglia Marazzi da decenni e decenni che verranno innalzati dalla piazza G. Matteotti. A seguire l’Orchestraccia in piazza Vittorio Veneto. I festeggiamenti si concluderanno domenica con il live della band locale: "Odissea", seguirà la Tombola: questa è una tradizione più che centenaria. Tutti, poi, con gli occhi su per assistere al bellissimo spettacolo pirotecnico in musica: anche questa attività è in continuità con la tradizione. Lo scrittore tolfetano Ferdinando Bianchi nel libro “Il racconto dei Tolfetani” racconta che già dal 1817 la festa patronale si svolgeva con il lancio dei palloni aerostatici e con lo scoppio di mortaretti.

