S. MARINELLA – Sono ripartiti gli interventi di scavo al parco archeologico Castrum Novum. Una giornata particolare, in quanto era prevista anche una conferenza stampa del sindaco Tidei, alla presenza della consigliera delegata Paola Fratarcangeli e del responsabile del Polo Museale, Flavio Enei. L’archeologo, ha reso noti gli sviluppi sui lavori grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, che ha ottenuto l’esproprio dei terreni consentendo di scoprire l’anfiteatro e altre parti importanti della città romana. “Siamo pronti a ripartire con gli scavi che, iniziati a partire XVIII° secolo, hanno riportato alla scoperta di strutture di età imperiale quali un teatro, la curia, un archivio, delle abitazioni, una strada suburbana con sepolcri, un’ara sacra ad Apollo e un acquedotto pubblico - ha affermato Enei- questo è stato possibile grazie all’interesse e all’impegno del sindaco e della sua delegata”. “Ringrazio gli archeologi e i volontari provenienti dalla Finlandia, dalla Boemia, da Napoli e il gruppo Gatc per il grande contributo e la passione che mettono nel portare alla luce i tesori nascosti di questa antica colonia romana - ha dichiarato il Sindaco Tidei- abbiamo grandi progetti per valorizzare Castrum Novum. Pensiamo alla ricchezza archeologia e storica che offre il nostro territorio. E’ priorità di questa amministrazione comunale, appena terminati i lavori delle strutture di accoglienza, inserire negli itinerari turistici e croceristici questo sito, perchè possa essere visitato e apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo tanti progetti in campo, parte dei quali è già in opera e parte prenderà il via nei prossimi mesi”. “La nostra città ha un patrimonio culturale importante che va valorizzato e noi siamo intenzionati a perseguire questo intento - ha proseguito il Sindaco - il parco archeologico sarà fonte di occupazione per i giovani del territorio e farà conoscere Santa Marinella alle migliaia di turisti nazionali ed internazionali che approdano a Civitavecchia e non solo”. “I lavori della costruzione del centro visitatori stanno proseguendo - ha annunciato la delegata Fratarcangeli - a breve verrà ultimata la parte esterna della struttura che sarà rifinita in legno e vetro, secondo il progetto previsto, prevedendo servizi, bookshop e piccolo bar. Il progetto è più completo e ambizioso, confidiamo di terminare i lavori entro due anni”. Il sito di Castrum Novum ospita già centinaia di visitatori, che hanno apprezzato le varie iniziative organizzate dal Gatc e dal Polo Museale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA