CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per il festival più inclusivo d’Italia: San Romolo. Venerdì alle 20.30 presso il teatro Traiano di Civitavecchia il dinamico team di organizzatori e presentatori salirà sul palco per presentare una serata dedicata alla musica e al sociale.

I COMMENTI DEGLI ORGANIZZATORI

Come ha spiegato Tiziano Leonardi «stiamo ultimando i preparativi, tra scherzi e sgambetti, ma ci saranno molte cose divertenti da fare. Sarà una grande serata». Alicia von Candlefair ha aggiunto: «mi aspetto unabellissima serata».

Claudia Feuli catapultata da Sanremo, come inviata, a San Romolo è pronta a divertirsi. Giordano Tricamo e Sacha Pilara si aspetto un gran risultato. «Un piacere - hanno detto - continuare questa avventura insieme». Sul palco ci sarà anche Antonio Bandinu: «Il mio compito sarà difficile, arginare il maestro Leonardi». Valentina Petringa da giurata a presentatrice: «Nel salotto faremo giocare e vergognare artisti vecchi e nuovi». Luca Grossi e Valerio Mandrici hanno ricordato che tra gli organizzatori un po’ tutti erano amici di Alessandro Dimito, «si sente la sua presenza qua».

LE BAND IN GARA NELL’EDIZIONE 2024

Per l’edizione di San Romolo 2024 le band in gara sono Kokedama, Belly Button, 69 Band, Echoes, Queen Beath, I primi della lista, Riccardo Pasquarella, The Fantaclauf, June, Barba Bietolo, Nuove Onde Sonore e Purple Head.

I PREMI – (Per votare clicca qui)

I premi - In palio c’è il premio Alessandro Dimito, l’artista civitavecchiese, a cui il festival è dedicato. Previsto anche il premio solidarietà, con le band che concorreranno a colpi di beneficenza. Per votare la propria band preferita e al tempo stesso donare basta entrare nel sito www.sanromolo.show. Nella sezione si dovrà poi inserire l’importo (minimo 2 euro) e dare l’ok su “DONA E VOTA”. Tutti i contributi andranno a sostegno dei progetti dell’associazione Spazio EiraLa band che raccoglierà più fondi riceverà l’ambito premio.

