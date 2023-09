GALLESE – Riparte il progetto “Salute. Istruzioni per l’uso per l’alfabetizzazione sanitaria di base” articolato in tre appuntamenti.

“Demenza. Riconoscerla, prevenirla e gestirla a domicilio”: è questo il tema del primo incontro che si terrà sabato 23 settembre alle 17 nel museo di Gallese.

Organizzato da Gri, Gruppo di ricercatrici indipendenti e patrocinato dal comune di Gallese, il progetto ha lo scopo di informare il cittadino in tema di salute per accedere ai servizi sanitari con più facilità e con più consapevolezza.

Il ciclo di conferenze informative gratuite prosegue con il secondo ciclo di seminari ed inizia affrontando la gestione della demenza e soprattutto la prevenzione del decadimento cognitivo. La demenza, o meglio le demenze, rappresentano un gruppo di sindromi che nasconde una varietà di cause possibili. Oltre alla malattia di Alzheimer, forse la più conosciuta forma di demenza, ne esistono altre meno note, come la Demenza da Corpi di Lewy o la Demenza Vascolare.

Riuscire ad inquadrare correttamente il tipo di demenza è molto importante perché consente di intervenire precocemente per rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto.

A parlarne il dottor Angelo Marocchi, medico chirurgo che si è occupato dello studio dei meccanismi di interazione tra carico assistenziale del caregiver e disturbi comportamentali in pazienti con demenza, e la fisioterapista e dottoranda in medicina clinica e sanità pubblica Francesca Tusoni, membro attivo del Gruppo di ricercatrici indipendenti e organizzatrice del secondo ciclo di appuntamenti informativi.

Al primo appuntamento di questo intenso percorso di informazione sanitaria seguiranno altri due seminari su come affrontare l’emergenza e sulla prevenzione, gestione e riabilitazione delle fratture.

La partecipazione all’incontro è completamente gratuita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA