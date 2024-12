SORIANO NEL CIMINO - La cinquantasettesima edizione della sagra delle castagne di Soriano nel Cimino, organizzata dall’Ente sagra delle castagne presieduto da Antonio Tempesta in stretta collaborazione con il Comune e con varie realtà locali, entra nel vivo con il suo primo weekend ufficiale caratterizzato dal Palio delle Contrade. Accompagnano l’atteso evento una serie di appuntamenti culturali e tradizionali che arricchiscono il programma della festa. Quella in corso sulla cittadina sui Monti Cimini è una grande manifestazione storico-rievocativa con spettacoli e allestimenti di elevata qualità e in grado di attirare attenzione e turisti da tutta Italia e oltre, grazie a un incessante lavoro di promozione portato avanti nel corso degli anni. A tal proposito assume particolare importanza la tavola rotonda, presso la sala consiliare (Piazza Umberto I), di venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 10,30, dal titolo “Le rievocazioni storiche del Lazio: un network virtuoso”, promossa dall’associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, anche alla luce della recente legge nazionale in materia. Alle 16 al Castello Orsini, nella Sala delle Armi, sarà inaugurata la mostra collettiva d’arte “In dialogo con il Rinascimento” a cura di Simona Benedetti e Associazione AmorArte, visitabile fino al 20 ottobre. Si parla invece della castagna e degli effetti del cambiamento climatico sulle colture e sulla biodiversità globale nel convegno, con mostra fotografica, in programma alle 17 al Castello Orsini. In serata, in piazza Vittorio Emanuele II (ore 21,30, ingresso 3 euro) la cerimonia di apertura della Sagra delle Castagne 2024 e la tradizionale Benedizione degli arcieri e dei cavalieri con l’offerta dei ceri in chiesa. Sabato 5 ottobre alle ore 10 sarà inaugurato il Monumento al Castagno realizzato dal comune di Soriano nel Cimino su idea dell’artista Giuseppe Rossi presso la rotonda tra Via Ernesto Monaci e Via della Molinella (SP33). Quindi, alle 11 in sala consiliare, la conferenza “Storia, rievocazione, giochi da tavolo” a cura di Aldo Ghetti. Nel pomeriggio, alle ore 16, esibizione di falconeria a cura della Contrada San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele II e a seguire in sala consiliare (17,30) convegno “San Francesco e la sua regola. Storia e iconografia del santo patrono d’Italia” a cura dell’associazione Soriano Terzo Millennio. Alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele II (ingresso 6 euro) esibizione del Gruppo Musici della Contrada Papacqua e del Gruppo Storico Spadaccini del Rione Rocca. Domenica 6 ottobre è il giorno del Palio. Aprono le danze alle ore 10 in piazza Vittorio Emanuele II i Giovani Spadaccini del Rione Rocca e i Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio. Alle 12 la lettura del Bando di Sfida per le vie di Soriano, seguita alle 14 dall’assembramento in piazza e dalla partenza del corteo per il “Campo de li Giochi” in località Giannotti. Qui alle 15 si disputa il Palio delle Contrade (ingresso 5 euro), una sfida dal sapore medioevale composta dalla giostra degli anelli e dal torneo degli arcieri, tra Papacqua, Rocca, San Giorgio e Trinità. Alle 18 la proclamazione del vincitore in Piazza Vittorio Emanuele II, che riceve il drappo dell’edizione 2024 realizzato dall’artista Arianna Moncini e selezionato tramite l’annuale concorso. Sia sabato che domenica, a partire dalle ore 9, in Viale Vittorio Emanuele III e Piazzale Belvedere è allestito il mercatino “Le bancarelle di Soriano” con stand di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage. Domenica alle 10,30 dall’ufficio turistico in piazza Vittorio Emanuele II partono le visite guidate in collaborazione con l’associazione Terzo Millennio. Il programma completo è disponibili su www.sagradellecastagne.com, dove inoltre si possono acquistare online i biglietti per gli eventi a pagamento.SORIANO NEL CIMINO - La cinquantasettesima edizione della sagra delle castagne di Soriano nel Cimino, organizzata dall’Ente sagra delle castagne presieduto da Antonio Tempesta in stretta collaborazione con il Comune e con varie realtà locali, entra nel vivo con il suo primo weekend ufficiale caratterizzato dal Palio delle Contrade. Accompagnano l’atteso evento una serie di appuntamenti culturali e tradizionali che arricchiscono il programma della festa. Quella in corso sulla cittadina sui Monti Cimini è una grande manifestazione storico-rievocativa con spettacoli e allestimenti di elevata qualità e in grado di attirare attenzione e turisti da tutta Italia e oltre, grazie a un incessante lavoro di promozione portato avanti nel corso degli anni. A tal proposito assume particolare importanza la tavola rotonda, presso la sala consiliare (Piazza Umberto I), di venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 10,30, dal titolo “Le rievocazioni storiche del Lazio: un network virtuoso”, promossa dall’associazione Rievocazioni Storiche del Lazio, anche alla luce della recente legge nazionale in materia. Alle 16 al Castello Orsini, nella Sala delle Armi, sarà inaugurata la mostra collettiva d’arte “In dialogo con il Rinascimento” a cura di Simona Benedetti e Associazione AmorArte, visitabile fino al 20 ottobre. Si parla invece della castagna e degli effetti del cambiamento climatico sulle colture e sulla biodiversità globale nel convegno, con mostra fotografica, in programma alle 17 al Castello Orsini. In serata, in piazza Vittorio Emanuele II (ore 21,30, ingresso 3 euro) la cerimonia di apertura della Sagra delle Castagne 2024 e la tradizionale Benedizione degli arcieri e dei cavalieri con l’offerta dei ceri in chiesa. Sabato 5 ottobre alle ore 10 sarà inaugurato il Monumento al Castagno realizzato dal comune di Soriano nel Cimino su idea dell’artista Giuseppe Rossi presso la rotonda tra Via Ernesto Monaci e Via della Molinella (SP33). Quindi, alle 11 in sala consiliare, la conferenza “Storia, rievocazione, giochi da tavolo” a cura di Aldo Ghetti. Nel pomeriggio, alle ore 16, esibizione di falconeria a cura della Contrada San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele II e a seguire in sala consiliare (17,30) convegno “San Francesco e la sua regola. Storia e iconografia del santo patrono d’Italia” a cura dell’associazione Soriano Terzo Millennio. Alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele II (ingresso 6 euro) esibizione del Gruppo Musici della Contrada Papacqua e del Gruppo Storico Spadaccini del Rione Rocca. Domenica 6 ottobre è il giorno del Palio. Aprono le danze alle ore 10 in piazza Vittorio Emanuele II i Giovani Spadaccini del Rione Rocca e i Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio. Alle 12 la lettura del Bando di Sfida per le vie di Soriano, seguita alle 14 dall’assembramento in piazza e dalla partenza del corteo per il “Campo de li Giochi” in località Giannotti. Qui alle 15 si disputa il Palio delle Contrade (ingresso 5 euro), una sfida dal sapore medioevale composta dalla giostra degli anelli e dal torneo degli arcieri, tra Papacqua, Rocca, San Giorgio e Trinità. Alle 18 la proclamazione del vincitore in Piazza Vittorio Emanuele II, che riceve il drappo dell’edizione 2024 realizzato dall’artista Arianna Moncini e selezionato tramite l’annuale concorso. Sia sabato che domenica, a partire dalle ore 9, in Viale Vittorio Emanuele III e Piazzale Belvedere è allestito il mercatino “Le bancarelle di Soriano” con stand di artigianato, antiquariato, collezionismo, vintage. Domenica alle 10,30 dall’ufficio turistico in piazza Vittorio Emanuele II partono le visite guidate in collaborazione con l’associazione Terzo Millennio. Il programma completo è disponibili su www.sagradellecastagne.com, dove inoltre si possono acquistare online i biglietti per gli eventi a pagamento.